Аналитики Сбера: молодёжь Краснодара в среднем хочет накопить 3 млн рублей

Жить в достатке, встретить любовь и создать семью — три главных желания молодых людей из Краснодара. Каждый второй уже формирует накопления, а средний желаемый капитал за год вырос

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нейросеть «Кандинский» от «Сбера» Фото: Нейросеть «Кандинский» от «Сбера»

В преддверии Дня молодёжи аналитики Сбера провели ежегодное исследование ценностей и финансовых привычек россиян в возрасте до 35 лет, сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Топ-3 желания: семья, любовь, финансовая независимость

В 2025 году на первое место среди жизненных целей молодёжи вышло стремление создать семью и завести детей — этот вариант выбрали 60% опрошенных. На втором месте — встретить настоящую любовь (53%), на третьем — жить в достатке и иметь возможность тратить деньги без ограничений (52%).

Молодые женщины чаще мужчин мечтают о финансовом благополучии (54% против 49%), любви (59% против 51%) и создании семьи (66% против 57%). В числе городов-лидеров по устремлению к достатку — Астрахань (68%), Новокузнецк (65%), Оренбург (58%) и Махачкала (57%). Самый высокий процент молодых людей, мечтающих о семье, зафиксирован в Волгограде (72%), Набережных Челнах и Ульяновске (по 68%).

Финансовые привычки: молодёжь учится копить

Половина молодых россиян (52%) уже целенаправленно формируют накопления. В Краснодаре таких 37%. Причём, 16% опрошенных делают это регулярно, а 21% — время от времени. В среднем молодые люди откладывают 16% от ежемесячного дохода — этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом ( 13% в 2024 году).

В среднем молодёжь в России хотела бы накопить 3,4 млн рублей — это на 1,1 млн больше, чем год назад. В Краснодаре молодые люди планируют накопить 3 млн — это на 300 тыс. больше, чем год назад

На что копят молодые краснодарцы?

41% мечтают о собственном жилье

15% планируют найти хорошую работу

9% — сохранить здоровье

7% — получить качественное образование

3% — открыть собственный бизнес

Финансовые инструменты и предпочтения

Для накоплений молодёжь в России чаще всего выбирает банковские депозиты (82,5%). Накопительное страхование жизни используют 5,2%, инвестиции в собственное дело — 8,6%, недвижимость — 5%, ценные бумаги — 4,8%.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Как показало исследование, половина молодых россиян уже сегодня осознанно формирует накопления — 21% делают это регулярно, ещё 31% — время от времени. Это говорит о важном сдвиге: у молодёжи появляются не только амбициозные цели, но и стремление к финансовой устойчивости. За год средняя сумма желаемого капитала российской молодёжи выросла с 2,3 до 3,4 миллиона рублей — молодое поколение смотрит на будущее иначе. В Краснодаре эта цель ещё выше — 3 млн рублей. В этом году мы ожидаем запуск важного механизма — программы семейных сбережений. Она может дать россиянам новые стимулы к инвестированию: налоговый вычет, участие работодателя, использование материнского капитала. Уверен, этот инструмент будет востребован и среди аудитории 18–35 лет — тех, кто уже сейчас строит своё финансовое завтра».