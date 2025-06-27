В Ростовской области отменили фестиваль «Осада Азова»

Военно-исторический фестиваль «Осада Азова» не будет проводиться второй год подряд. Это связано с запретами на массовые мероприятия и использование пиротехнических средств во время пожароопасного периода. Об этом корреспонденту «Ъ-Ростов» сообщил организатор фестиваля — директор Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника Евгений Мамичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

«Нам пришлось вновь отменить фестиваль, во-первых, потому, что, как и годом ранее в регионе действует запрет на использование пиротехники, а у нас для реконструкции осады нужны пушки, заряженные порохом. Вторая причина — запрет на проведение массовых мероприятий на открытых площадках для более 50 человек, что не позволяет принять традиционные 10 тыс. гостей»,— пояснил директор музея-заповедника.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе из-за оперативной обстановки и для обеспечения безопасности был отменен фестиваль «Шолоховская весна» в станице Вешенской.

Наталья Белоштейн