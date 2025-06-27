Загрузка поездов в Крым на июль составляет 70%

Спрос на билеты на поезда, следующие в Крым, в начале летнего сезона вырос, сообщили «Ъ-Кубань» в компании «Гранд Сервис Экспресс». По данным перевозчика, активность покупателей увеличилась примерно на 10%. С начала курортного сезона 2025 года (с 1 мая по 25 июня) поезда перевезли 936 тыс. пассажиров, что на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Гранд Сервис Экспресс» Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Наиболее востребованными маршрутами остаются направления Москва — Симферополь, Санкт-Петербург — Симферополь и Адлер — Симферополь. Лидируют по популярности поезда №91/92 Москва — Севастополь, №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь и двухэтажный фирменный поезд «Таврия Экспресс» №27/28 Москва — Симферополь.

Загрузка поездов на июль 2025 года составляет 70%, при этом на текущий момент продано 1,3 млн билетов с датами до 8 августа.

«На популярные даты (а это прежде всего так называемые "выездные дни" — пятница и суббота) свободные места есть, но немного. По сравнению с прошлым годом активность покупателей билетов выросла на 10%. Не стоит забывать о пассажирах, которые сдают ранее приобретенные билеты. По нашей статистике, каждый пятый пассажир оформляет возврат. В случае отсутствия билетов на нужный поезд пассажиры могут воспользоваться системой предварительной заявки — при возврате билетов им будет предложено свободное место»,— сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость проезда в плацкартных вагонах проиндексирована на 11,6% по сравнению с прошлым годом, аналогичный рост отмечен и в купейных и СВ-вагонах. При этом тарифы регулируются системой ценообразования с учетом спроса, сезона и загрузки поездов.

В компании-перевозчике также сообщили, что для обслуживания спроса на крымском направлении увеличена частота курсирования поездов и запущены дополнительные маршруты. Так, увеличена частота поездов Москва — Феодосия до трех рейсов в четыре дня, ведется согласование запуска ежедневного состава по этому маршруту. Кроме того, в 2025 году запущены два новых маршрута — Владикавказ — Симферополь и Таганрог — Симферополь.

Богдан Кобец