Аграрии Дона ищут кадры через студенческие отряды и робототехнику

В стартовавшей на Дону уборке урожая зерновых колосовых принимают участие молодые механизаторы и комбайнеры. Однако, сельские территории по-прежнему испытывают кадровый голод. Председатель ростовского отделения «Российского союза сельской молодежи» Виктор Троицкий рассказал «Ъ-Ростов» о мерах по привлечению молодежи в аграрную сферу и развитии сельских территорий региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам господина Троицкого, организация выявляет потребности районов в специалистах, обучает молодежь и договаривается с крупными предприятиями о создании рабочих мест. В 2023- 2024 годах РРО ОМОО «РССМ» были трудоустроены слесаря и водители-испытатели комбайнов и тракторов 73 студента, ведется систематический набор инженеров для работы на стендах.

«Есть такие руководители, которые понимают, что нужны молодые кадры, Агрохолдинг «Степь» например, который смотрит в будущее. Вместе с тем, некоторые работодатели нанимают временных сотрудников на несколько месяцев без расчета на перспективу.»,— отметил Виктор Троицкий «Ъ-Ростов».

Ростовское отделение «Российского союза сельской молодежи» активно занимается развитием студенческих отрядов и сельскохозяйственных штабов. Такие объединения служат школой жизни, где молодежь учится ответственности и работе в команде. Многие участники остаются трудиться в аграрной сфере, что способствует кадровому обновлению на селе.

За время руководства региональным отделением лидер сельской молодежи создал более десяти представительств союза в учебных заведениях и 15 местных подразделений в районах области. Организация проводит форумы, конкурсы и образовательные мероприятия. «Наша цель объединить молодых аграриев, дать им инструменты для роста»,— пояснил председатель в беседе с «Ъ-Ростов».

Председатель союза преподает робототехнику детям и выиграл грант на проведение мастер-классов в отдаленных населенных пунктах.

«Дети в глубинке часто лишены возможностей, которые есть в городе», — объяснил Виктор Троицкий корреспонденту «Ъ-Ростов» важность образовательных проектов в сельской местности.

Среди инициатив господина Троицкого — развитие футгольфа в деревнях. Он считает, что спорт объединяет людей и оживляет жизнь села. Наличие спортивных площадок и проведение турниров делает сельские территории привлекательнее для молодежи.

Валентина Любашенко