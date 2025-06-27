В Ярославле перенесли пост контроля воздуха

Во Фрунзенском районе Ярославля пост контроля качества воздуха перенесен ближе к объектам наблюдения. Об этом сообщает издание «Ярославский регион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В декабре 2024 года пост контроля установили на школе №89 в связи с многочисленными жалобами местных жителей на неприятный запах. Сейчас пост решили перенесли ближе к производствам, которые могут быть потенциальными источниками запаха, для более точного мониторинга.

При этом, как сообщает издание, в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного из-за смога, данные с автоматического поста контроля не будут публиковаться в открытом доступе, а сам пост будет фиксировать показатели непосредственно у источников выбросов. И.о. министра лесного хозяйства и природопользования региона Наталья Беляева пообещала, что после завершения расследования информация будет предоставлена.

Накануне мэр Ярославля Артем Молчанов констатировал, что проблема с запахом на Фрунзе не решается, несмотря на все предпринимаемые властями меры.

Алла Чижова