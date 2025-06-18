Мэр Ярославля: Проблема со смогом на Фрунзе не решается

Мэр Ярославля Артем Молчанов считает, что проблема с неприятным запахом во Фрунзенском районе не решается, несмотря на все предпринимаемые меры. Об этом господин Молчанов сообщил на заседании муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Напомним, что жители района жалуются на неприятный запах. В ходе проверок по обращениям ярославцев специалисты обнаружили нарушения у ООО «АДС», ООО «Агропро» и АО «Регион-склад». На последнем предприятии неоднократно выявляли нарушения.

«На сегодняшний день, могу констатировать, проблема не решается. Мы понимаем компетенции того, кто должен решать эту проблему. Это и федеральные органы надзора, и областное министерство экологии, от которых мы требуем нормально выполнять свою работу. В том числе, потому что мы не видим конкретных ответов. Мы коллегам сказали: придите и скажите людям, что проблемы нет. Дайте официальное заключение. Но нас постоянно кормят ответами о том, что ведутся проверки»,— сказал Артем Молчанов.

Мэр Ярославля рассказал, что проверки нарушений в деятельности контрольных органов не выявили.

«Я вчера получил представление от федеральной антимонопольной службы за то, что очень активно высказываюсь о принятии мер в отношении конкретной организации (которую называют источником запаха - прим.). Меня предостерегли от активных действий, которые я совершаю для того, чтобы решить данную проблему. С этим представлением мы еще поработаем. Но на сегодняшний день, если не знать о проведении встреч и мероприятий, можно констатировать — ничего не изменилось. Никаких решений компетентными органами, которые отвечают за решение данного вопроса, просто не принято»,— рассказал господин Молчанов.

Мэр Ярославля предложил рассматривать его выступление на заседании как публичное обращение к прокуратуре и следственному комитету, чтобы ведомства подключились к решению проблемы.

Алла Чижова