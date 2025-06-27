В Нефтегорске утвердили предмет охраны для учреждения культуры

В Апшеронском районе Краснодарского края определили предмет охраны для здания культурного учреждения в поселке Нефтегорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Здание клуба «Октябрь», построенное в 1929 году в стиле конструктивизма, признано объектом культурного наследия регионального значения. В 1933 году в клубе выступал советский государственный деятель Михаил Калинин.

На фасаде объекта установили мемориальную табличку. Предмет охраны включает в себя архитектурно-художественное оформление фасадов, композиционную структуру, историческую функцию и связь с памятным событием.

По словам вице-губернатора Романа Лузинова, утверждение предмета охраны дает основание проводить ремонт или реставрацию с соблюдением требований сохранности. Исследования выполнила специализированная организация. Сейчас здание используется в культурно-просветительных целях.

С начала программы в регионе утвердили предметы охраны для более 1 тыс. объектов культурного наследия. Работы координирует управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Анна Гречко