В Президентский полк Московского Кремля направились 25 донских призывников

В Ростовской области 25 призывников направились со сборного пункта в Батайске для прохождения срочной службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Среди новобранцев — юноши из Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Аксайского, Зерноградского, Константиновского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Тарасовского и Усть-Донецкого районов.

Перед отправкой на службу все они прошли тщательный отбор, профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделялось физическим данным призывников: каждый кандидат должен иметь пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см.

Также при отборе кандидатов учитывались их морально-психологическое состояние и внешний вид.

Наталья Белоштейн