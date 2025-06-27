В Ростовской области осудили двух гражданам Украины за подготовку теракта

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух граждан Украины Александра Газды и Андрея Матиенко. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ «Приготовление к совершению акта международного терроризма» ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе».

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В суде установлено, что фигуранты в мае 2022 года мужчины вступили в террористическое сообщество спецслужбы. Один из них прошел курсы обучения взрывному делу. После оба осужденных получили задание ликвидировать в Херсоне гражданина, оказывающего поддержку российской власти.

Матиенко и Газда выследили автомобиль жертвы и пытались заложить под него самодельное взрывное устройство. Но реализовать свой план они не успели —были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Взрывчатые вещества и взрывные устройства изъяты.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Александра Газду к 20 годам лишения свободы, Андрея Матиенко – 11 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн