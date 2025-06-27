Ростовская область модернизирует энергооборудование на 18 подстанциях

Филиал ПАО «Россети — МЭС Юга» обновит свыше 100 разъединителей напряжением от шести до 500 кВ на 18 подстанциях Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации источника, работы направлены на повышение надежности электроснабжения жителей области и промышленных потребителей. Разъединители представляют собой коммутационные устройства, которые создают видимый разрыв в электрической цепи при ремонтных и обслуживающих работах на открытых распределительных устройствах подстанций. От их исправной работы зависит стабильность функционирования энергообъектов и отходящих линий электропередачи.

Модернизация затронет питающие центры высокого и сверхвысокого классов напряжения. В частности, специалисты обновят разъединители на подстанциях 500 кВ, участвующих в схеме выдачи мощности Ростовской АЭС — крупнейшей электростанции юга России, пояснили в сообщении.

«Модернизация коммутационной аппаратуры — важный шаг на пути к снижению аварийности и повышению устойчивости энергосистемы региона»,— подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

По словам господина Сорокина, замена более 100 разъединителей позволит повысить надежность электроснабжения как для населения, так и для ключевых предприятий области, обеспечивая стабильную работу экономики региона.

Валентина Любашенко