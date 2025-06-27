Донской завод сэкономил 1,7 млн рублей благодаря инновациям персонала

«Новочеркасский электровозостроительный завод» (входит в состав АО «ТМХ») подвел итоги новаторской деятельности за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"» Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"»

По информации пресс-службы, с января по июнь текущего года заводчане подали семь рационализаторских предложений и 508 предложений по улучшению. Внедрено (включая ранее поданные) — 507 предложений. Общий экономический эффект от внедренных предложений составил 1,7 млн руб.

Среди примеров успешных инициатив — предложение контролера качества Людмилы Гордеевой изменить конструкцию тамбура, применяемого на электровозах семейства «Ермак». Это позволило сократить время изготовления узла и снизить затраты на материалы, пояснили в сообщении.

Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев отметил, что результаты работы рационализаторов предприятия свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности персонала в производственный процесс и стремлении к постоянному совершенствованию.

«Рационализаторство — это важный инструмент повышения эффективности производства, улучшения качества продукции и снижения затрат. Оно позволяет раскрыть творческий потенциал сотрудников предприятий и сделать их участие в производственном процессе более активным и осознанным»,— подчеркнул господин Савельев.

Валентина Любашенко