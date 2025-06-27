В Адыгее родителей погибшей трехлетней девочки осудили за истязания

Теучежский районный суд Адыгеи вынес приговор двум местным жителям по делу о гибели трехлетней девочки. Заира Абреч получила 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, Руслан Совмен — 3 года 4 месяца в колонии общего режима. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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Согласно материалам дела, родители девочки систематически применяли к ней насилие и ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию. Следствие установило, что 30 мая 2024 года мать нанесла ребенку множественные удары руками по туловищу, в результате чего девочка скончалась от полученных травм в тот же день.

Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Установлено, что фигурантка незаконно получила более 130 тыс. руб. в виде пособий, предоставив заведомо ложные сведения.

Фигурантке назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Отец погибшей признан виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. Его приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Анна Гречко