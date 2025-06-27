В Туапсинском районе прогнозируют штормовую погоду до 30 июня

В Туапсинском районе с вечера 28 июня до конца 30 июня ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, градом и порывистый ветер скоростью 20–25 м/с. Уровень местных рек может подняться до критических отметок, сообщает пресс-служба администрации района в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На акватории моря метеорологи не исключают образование смерчей.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации округа призывает жителей соблюдать меры безопасности. В период непогоды категорически не рекомендуется находиться в потенциально затопляемых районах, на побережье рек и моря, совершать походы в горы и лесные массивы. Водителям советуют проявлять максимальную осторожность на дорогах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101, 8(861)-268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Мария Удовик