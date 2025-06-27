Причину частых отключений света в Новороссийске планируют устранить к осени

Причину частых отключений электроэнергии в Южном внутригородском районе Новороссийска планируют устранить к началу осени. Для этого необходимо отремонтировать поврежденную кабельную линию, проложенную под трассой на ул. Мурата Ахеджака, сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После жалоб местных жителей была проведена прокурорская проверка, в результате которой принято решение переключить потребителей ООО «ТEAM» на электрические сети ООО «Ростэлектросети». Компании провели сделку, в результате которой была приобретена поврежденная кабельная линия.

Объект является причиной частых отключений в Южном внутригородском районе на ул. Дзержинского, Котанова, Удалого и Матвейкина.

Для переустройства линии без затрагивания улично-дорожной сети проведены предпроектные работы. Общая длина переустраиваемого участка — около 750 м. Работы планируют выполнить к началу осени.