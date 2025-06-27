В Краснодаре в ближайшие трое суток прогнозируют сильные дожди и грозы

С 28 по 30 июня в Краснодаре ожидаются ливни, грозы, возможен град и усиление ветра до 20–25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В экстренных ситуациях рекомендуется обращаться по телефонам 112 и 8 (861) 214-33-36. Жителей просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

По информации Краснодарского ЦГМС, на Кубани 28 июня прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. 29 июня в отдельных районах возможны сильные осадки и град. Температура воздуха ночью составит от 11 до 20°, днем — от 20 до 30°, в горах — до 15°. На черноморском побережье 29 июня ожидаются дожди и порывистый ветер до 14 м/с.

Анна Гречко