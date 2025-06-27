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На Дону проект по малой авиации свернули досрочно

Власти Ростовской области отказались от программы развития малой авиации. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Юрий Слюсарь. Проект был принят в 2013 году и рассчитан до 2030 года.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Программа предусматривала модернизацию аэродромов в Белой Калитве, Волгодонске и Сальске. За первые пять лет планировалось увеличить пассажиропоток до 20 тыс. человек.

Еще малую авиацию планировали использовать для грузоперевозок, тушения пожаров и сельскохозяйственных нужд. Об этом сообщает «Южный федеральный».

Будет ли возобновлена программа, пока не сообщается.

Наталья Белоштейн

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