Давид Волк номинирован на звание лучшего голкипера России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк вошел в число претендентов на приз «Вратарь года» России имени Льва Яшина по итогам сезона 2024-2025. Награда вручается с 1960 года среди вратарей, которые провели минимум 15 матчей в премьер-лиге и Кубке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

22-летний футболист родился в Казани 11 апреля 2001 года. С семи лет занимался в академии местного «Рубина», откуда в 2018 году перешел в молодежный состав «Нефтехимика». Через полгода вернулся в казанский клуб, заключив соглашение с основной командой.

В сентябре 2020 года Волк присоединился к калининградской «Балтике». В январе 2023 года на правах свободного агента перешел в дагестанское «Динамо». В сезоне-2023/24 помог команде занять второе место в Первой лиге и получить путевку в элитный дивизион. Дебютный матч за «Динамо» в чемпионате России провел 21 июля 2024 года против «Химок».

За карьеру голкипер сыграл 69 матчей, пропустил 75 мячей и провел 23 игры «на ноль». В августе 2016 года выступал за сборную России до 16 лет, а 10 ноября 2024 года впервые получил вызов в основную национальную команду на товарищеские встречи с Брунеем и Сирией.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2023/2024 можно здесь. В настоящее время в голосовании за лучшего вратаря России лидирует Станислав Агкацев из «Краснодара».

Николай Аксенов