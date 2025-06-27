Патриотический смартфон Трампа лишился отметки «сделано в США»

Компания Дональда Трампа The Trump Organization удалила со своего сайта упоминания о том, что запущенный ею смартфон T1 будет «сделан в США». На это обратили внимание американские СМИ. Теперь на сайте Trump Mobile про T1 сообщается, что эти смартфоны являются «гордой американской разработкой» (American-Proud Design), «созданы с учетом американских ценностей» и «воплощены в жизнь прямо здесь, в США».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Trumpmobile Фото: Trumpmobile

Компания анонсировала собственный смартфон и тарифный план Trump Mobile 16 июня. В рекламе на сайте на экранной заставке этого смартфона написан лозунг Дональда Трампа и его сторонников «Make America Great Again». Продажи нового смартфона за $499 вместе с тарифом должны начаться уже в сентябре.

Ранее The Wall Street Journal писала, что на самом деле такие смартфоны, скорее всего, будут производиться в Китае. Газета цитировала экспертов, по мнению которых «вероятнее всего, эти телефоны будут изначально поставляться из Китая, потому что в этой ценовой категории есть подходящее оборудование только у китайских производителей», а их производство в США повысило бы ценник до нескольких тысяч долларов.

Яна Рождественская