WSJ: «сделанный в Америке» смартфон Трампа будет китайским

Компания Дональда Трампа The Trump Organization анонсировала в понедельник начало выпуска собственного смартфона T1. Он будет стоить $499 вместе с годовой подпиской на тарифный план Trump Mobile. Компания заверила, что смартфоны будут производиться в США и поступят в продажу уже в августе. Однако, как пишет The Wall Street Journal (WSJ), эти заявления не имеют ничего общего с реальностью. На самом деле смартфон с экранной заставкой Make America Great Again будет производиться в Китае.

Как отмечает газета, заявленные характеристики T1 будут соответствовать уровню iPhone 16 Pro Max, самой передовой модели смартфонов от Apple, или превзойдут его. T1 будет иметь 6,8-дюймовый дисплей, такой же по размеру, как у iPhone 16 Pro Max. Такие экраны обычно производят корейские Samsung и LG. Заявленная мощность батареи, а также объемы оперативной и встроенной памяти у T1 больше, чем у флагмана Apple. Камера на 50 Мп — это даже лучше, чем у iPhone 16 Pro Max (Apple закупает камеры преимущественно у Sony).

WSJ отмечает, что Apple, как правило, не производит свои смартфоны в США — этим по большей части занимаются подрядчики в Китае, а часть производства корпорация перенесла в Индию и другие страны Азии. При этом стоит iPhone 16 Pro Max не менее $1199.

«Вы никак не сможете сделать экран, память, камеру, аккумулятор и все остальное в США»,— сказал Тинглонг Дай, профессор бизнес-школы Кэри при Университете Джонса Хопкинса. «Вполне возможно, даже вероятнее всего, эти телефоны будут изначально поставляться из Китая, потому что в этой ценовой категории есть подходящее оборудование только у китайских производителей, таких как Xiaomi и Oppo»,— пишет WSJ. Производство же такого смартфона в США повысит его ценник в разы — до нескольких тысяч долларов.

Кирилл Сарханянц