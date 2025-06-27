Кассация снизила срок юристу из Сочи за посредничество во взяточничестве

Кассационный суд частично пересмотрел приговор в отношении юриста из Краснодарского края, ранее осужденного за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Поводом для пересмотра послужила кассационная жалоба защитника, настаивавшего на отмене обвинительного приговора по делу, связанному с получением более 31 млн руб. от застройщика за обещание передать их представителям власти, сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в 2018–2019 годах фигурант получил от предпринимателя, занимавшегося строительством в Сочи, два транша — 16,5 млн и 15 млн руб. — якобы для передачи чиновникам администрации города и сотрудникам МТУ Росимущества. Взамен обещалось содействие в узаконивании самовольно возведенного объекта и оформлении аренды под новым строительством. Однако, как установил суд, передача средств адресатам не состоялась из-за отсутствия у осужденного реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства.

Адлерский районный суд Сочи признал юриста виновным по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 55 млн руб. и арестом на имущество, включая активы членов семьи. Краснодарский краевой суд ранее частично удовлетворил апелляцию, сняв обеспечительные меры с имущества супруги и детей подсудимого.

Рассмотрев кассационную жалобу, Четвертый кассационный суд согласился с квалификацией преступлений и подтверждением вины, но указал на ошибку при определении меры наказания за неоконченное деяние. Срок лишения свободы был сокращен до 9 лет и 9 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Вячеслав Рыжков