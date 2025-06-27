Суд сократил срок юристу за посредничество во взяточничестве в Сочи

Четвертый кассационный суд частично изменил приговор юристу из Краснодарского края, который был осужден за покушение на посредничество во взяточничестве в Сочи, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Фигурант дела получил от застройщика свыше 31 млн руб., обещав передать деньги чиновникам для решения вопросов с незаконной постройкой и арендой земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2018–2019 годах обвиняемый получил от предпринимателя, занимающегося строительством в Сочи, два транша: сначала 16,5 млн руб. для передачи взятки должностным лицам администрации города за сохранение самовольно возведенного дома, затем еще 15 млн руб. для сотрудников МТУ Росимущества за оформление аренды земельного участка под застройку.

Однако довести преступный замысел до конца юрист не смог из-за отсутствия реальной возможности передать взятки должностным лицам.

Адлерский районный суд Сочи признал фигуранта дела виновным по двум эпизодам покушения на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 55 млн руб.. Суд также наложил арест на имущество осужденного и его семьи.

Краснодарский краевой суд отменил арест на имущество супруги и детей обвиняемого, оставив остальную часть приговора без изменений.

Кассационная инстанция согласилась с выводами о доказанности вины, но сократила срок лишения свободы до девяти лет и девяти месяцев из-за неправильного применения нижестоящими судами правил назначения наказаний за неоконченные преступления. Кассационные жалобы адвоката и осужденного оставлены без удовлетворения.

Мария Удовик