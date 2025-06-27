Переживший нападение льва Зубков направил из больницы открытое письмо
Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва, направил из больницы открытое письмо, в котором поблагодарил за поддержку и сообщил о стабилизации своего состояния. Текст обращения был озвучен пресс-секретарем парка Татьяной Алексагиной. По ее словам, Зубков передал послание при последнем визите в больничную палату.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Инцидент произошел 22 июня на территории парка «Тайган», где предприниматель получил множественные травмы. По версии сотрудников учреждения, животное отреагировало на резкий звук закрывшейся двери. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, но стабильное. Отмечается, что господин Зубков пришел в сознание, может немного говорить и в остальном общается письменно.
Следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело, рассматривая версию о нарушении правил техники безопасности со стороны сотрудников сафари-парка.