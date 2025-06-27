«Избыток предложения при низком спросе заставляет корректировать цены»

Согласно подсчетам агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России упали на 11% (до 91,2 тыс. машин). За год же (с мая 2024-го по май 2025-го) падение составило 28%. Его причины и перспективы рынка комментирует коммерческий директор группы компаний «Техно Темп» Александр Сквирский.



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«В мае авторынок продолжил падение по ряду объективных причин, которые нельзя не учитывать. Так, ключевая ставка Центробанка остается на довольно высоком уровне и напрямую влияет на стоимость кредитов для населения и бизнеса. Автокредиты стали дороже на 30-35%, по сравнению с докризисным периодом. Это вызывает снижение покупательской активности, поскольку кредиты становятся менее доступными или менее привлекательными из-за увеличенных процентных ставок.

Многие потенциальные покупатели, на фоне снижения реальных доходов населения, откладывают приобретение автомобиля в ожидании более выгодных условий финансирования. Это создает отложенный спрос.

Кроме того, товарные запасы у дилеров еще далеки до оптимальных, что также играет важную роль. Сложившееся положение стимулирует их к активным продажам, особенно на фоне информации об ухудшении рыночной ситуации, а избыток предложения при низком спросе заставляет дилеров корректировать цены более динамично из месяца в месяц. Это тоже негативно сказывается на спросе. Зачем покупать сейчас, если завтра автомобиль станет еще дешевле?

Еще момент. За последние месяцы количество техники, изъятой лизинговыми компаниями, выросло в два-три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такая ситуация связана с волной банкротств предприятий и повышенной волатильностью в отрасли. Это оказывает давление на рынок автомобилей, увеличивая их предложение и, как следствие, снижая цены на авто.

На мой взгляд, рынок сейчас находится в стадии коррекции: высокая стоимость денег, переизбыток запасов и экономическая неопределенность сдерживают продажи».