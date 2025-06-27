«СПБ биржа» запускает фьючерсы на российские акции и индекс биткойна

«СПБ биржа» собирается в ближайшее время запустить торги фьючерсами на российские акции, в том числе собственные. Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор площадки Евгений Сердюков.

Среди прочих «СПб биржа» запустит расчетный фьючерс на индекс биткойна, уточнил господин Сердюков. Он добавил, что позднее линейку пополнят фьючерсы на акции компаний из дружественных стран.

Московская биржа ранее запустила ежедневный расчет и публикацию индекса биткойна. В начале июня на площадке стартовали торги фьючерсными контрактами на акции фонда iShares Bitcoin Trust ETF, стоимость которых привязана к биткойну.

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