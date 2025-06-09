Мосбиржа начнет публикацию индекса биткойна

Московская биржа (MOEX: MOEX) с завтрашнего дня начнет расчет и публикацию индекса биткойна. Периодичность его расчета — раз в день в 12:30 мск, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Код индекса — MOEXBTC. Для его расчета будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитывают на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов, их будут пересматривать ежеквартально. В перспективе индикатор могут использовать в качестве базового актива для финансовых инструментов, добавила Мосбиржа.

С 4 июня биржа открыла торги фьючерсами на индекс криптовалюты под кодом IBIT. Котировка цифровой валюты представлена в долларах США за один лот. Центробанк разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам активы, стоимость которых привязана к криптовалютам.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойну надо было срочно поторговаться».