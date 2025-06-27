Сочинский нацпарк провел противопожарные учения с властями

В Верхнелооском сельском округе Сочи провели масштабные учения по борьбе с природными пожарами. Мероприятие организовано совместно с Сочинским национальным парком, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе тренировки службы отрабатывали действия при поступлении сигнала о возгорании в лесу. В учениях участвовали спасатели, коммунальщики, медики, бойцы Росгвардии, представители транспортной отрасли и сотрудники национального парка.

Городские власти подготовили силы и средства общей численностью около 1,5 тыс. человек для защиты населения и городской инфраструктуры. Вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регулярно рассматриваются на заседаниях летнего оперативного штаба.

Особый противопожарный режим на курорте действует до ноября. Власти призывают жителей и гостей Сочи бережно относиться к природе и строго соблюдать правила безопасности.

Мария Удовик