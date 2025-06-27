Цены на ИЖС в России могут вырастут не более чем на 2% в 2025 году

В 2025 году цены на индивидуальное жилищное строительство в России могут вырасти на 2%. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора по работе с застройщиками «Циан» Михаил Дрокин на форуме «Движение» в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, цены останутся на уровне стагнации, с изменениями не более 2%, что значительно ниже уровня инфляции. Ожидается, что предложение на рынке вырастет на 15% по итогам года.

Господин Дрокин также отметил, что стоимость загородных домов остается стабильной в течение полутора лет, а спрос на них незначителен.

На рынке земельных участков ситуация аналогична: цены остаются неизменными, так как рост предложения превышает снижение спроса, добавил представитель «Циан».

Мария Удовик