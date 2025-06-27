Ростовская область избежала долгов по зарплатам в 2025 году

Ростовская область и Адыгея стали единственными регионами Южного федерального округа, где на 1 июня 2025 года отсутствуют просроченные долги по заработной плате. В Ростовской области подобная ситуация сохраняется с начала текущего года. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Остальные работодатели южных субъектов задержали выплаты сотрудникам на общую сумму 23,8 млн руб. В статистику федерального ведомства не включается малый бизнес. С начала 2025 года рост задолженности составил 23%, причем данный показатель сформировался в мае.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года работодатели сократили долги почти наполовину. На 1 июня 2024 года они были должны работникам 43 млн руб., при этом почти половина суммы — 21,7 млн руб. — приходилась на Астраханскую область. Донские работодатели проявили дисциплинированность и год назад, избежав просрочек выплат персоналу.

Росстат отмечает, что весь объем просроченной задолженности по зарплате в округе в 2025 году образовался из-за нехватки у организаций собственных средств. Долгов по заработной плате из бюджетов всех уровней в ЮФО нет.

В масштабах России совокупная задолженность по зарплатам к июню превысила 1,66 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 4,5 раза. Из общего объема невыплаченных средств на долги, возникшие в 2025 году, приходится 801,7 млн руб.

Валентина Любашенко