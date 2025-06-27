Жители Кубани пожаловались на масштабный сбой в работе мобильного интернета

В Краснодарском крае местные жители жалуются на масштабный сбой в работе мобильного интернета. Неполадки фиксируются у таких операторов, как «МТС», «Билайн», «МегаФон» и Tele2. Согласно данным мониторинга работоспособности сервисов и сайтов России «Сбой.РФ», жалобы поступают от десяти регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным детектора сбоев DownDetector, к полудню на работу мобильного интернета оператора «Билайн» 12% жалоб поступило от жителей Краснодарского края. 7% — от Республики Адыгея.

На работу мобильного интернета «МегаФона» пожаловались 16% жителей Кубани от общего числа обращений. 8% — жители Адыгеи.

Сбои также фиксируются в работе оператора «МТС», за час поступило более 200 обращений. 15% жалоб от жителей Краснодарского края.

Причины неполадок в работе мобильного интернета у российских операторов пока не уточняются.

Алина Зорина