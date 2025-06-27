На Дону спрос на солнцезащитные средства вырос на 29%

Жители Ростовской области с января по май 2025 года приобрели более 19 тыс. упаковок солнцезащитных средств, что на 29,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила компания DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для сравнения: с января по 15 июня 2024 года в регионе было куплено 14,8 тыс. упаковок защитной косметики от солнца.

В денежном выражении рост оказался еще более значительным — спрос увеличился на 45,5% и составил 24,3 млн руб. против 16,7 млн руб. в прошлом году, пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко