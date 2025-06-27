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Меньше половины донских врачей понимают функционал ИИ

Только 44,7% врачей в Южном федеральном округе понимают возможности использования искусственного интеллекта. Такие данные приводит редакционный директор «Актион-Медицина» Наталья Журавлева.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках круглого стола «Лечить по-новому: возможности применения ИИ и цифровых технологий в медицине» госпожа Журавлева сообщила, что каждый день возможностями нейросетей ежедневно пользуются 60% от числа опрошенных медицинских специалистов. При этом за последние три месяца ИИ пользовались 57% респондентов. Около 12,8% врачей знают только названия ИИ-сервисов.

Константин Соловьев

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