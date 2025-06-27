В Ростовской области проведут апробацию семенных посевов на 672 тысячах гектаров

Апробация семенных посевов в Ростовской области в 2025 году охватит 672 тыс. га. Проверка началась раньше обычного из-за недостатка влаги в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Россельхозцентра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации источника, в региональный филиал поступило 8,6 тыс. заявлений на апробацию различных культур. Засуха привела к тому, что сроки созревания посевов наступили на две недели раньше оптимальных. На текущий момент проверка завершена на площади 177 тыс. га.

Как сообщила пресс-служба центра, семеноводство остается приоритетным направлением работы филиала. С 2022 года организация ведет мониторинг семенных посевов сельскохозяйственных растений с использованием геолокации в информационной программе «АгроЭксперт».

«Программа «АгроЭксперт» в ближайшем будущем будет интегрирована с ФГИС «Семеноводство», — пояснили в отделе семеноводства филиала «Россельхозцентра» по Ростовской области.

Валентина Любашенко