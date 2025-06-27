Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин проконтролирует расследование гибели пенсионера после наезда самоката

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели пенсионера в Ставрополе, которого сбил молодой человек на электросамокате. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщает пресс-служба СК.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Кавказ» ЧП произошло на тротуаре, где юноша двигался на большой скорости и совершил наезд на пожилого человека. Пенсионер скончался от полученных травм в больнице.

Следственные органы СК по Ставропольскому краю завели дело по статьям 238 и 268 Уголовного кодекса России.

Руководитель ведомства поручил главе следственного управления по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому представить доклад о ходе расследования и выявленных обстоятельствах происшествия.

Николай Аксенов

Новости компаний Все