Краснодарский «Девелопмент Юг» запустит первый КРТ-проект во Владивостоке

Краснодарский девелопер «Девелопмент-Юг» в ближайший год запустит первый проект комплексного развития территории во Владивостоке. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на сопредседателя правления, вице-президента по региональному развитию корпорации Алексея Вострикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания также рассматривает возможность реализации крупных жилых проектов в Екатеринбурге, Перми и Астрахани. Планируется расширение присутствия в новых регионах в ближайший год, однако конкретные территории не называются.

«Несмотря на непростую ситуацию на рынке, в активной проработке находится два региона, я надеюсь, что сделки с землей произойдут в ближайшее время, и мы, соответственно, запустим два новых филиала», — отметил Алексей Востриков.

По его словам, объем нового жилого строительства на территории земельного банка в собственности «Девелопмент-Юг» примерно 500 тыс. кв. м.

Алина Зорина