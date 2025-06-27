Овечкин и Кучеров номинированы на премию ESPY Award

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Никита Кучеров номинированы на премию ESPY Award, вручаемую американскими каналами ABC и ESPN за выдающиеся достижения в спорте за прошедший год. Об этом сообщила пресс-служба ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кучеров (86) и Александр Овечкин (8)

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters Никита Кучеров (86) и Александр Овечкин (8)

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в завершившемся сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) установил новый рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 897. Ему удалось превзойти достижение канадца Уэйна Гретцки (894). Овечкин претендует на приз за лучший рекорд года.

Нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на звание лучшего игрока НХЛ. В регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром, набрав 121 очко (37 голов + 84 передачи) за 78 матчей. Также форвард был признан лучшим хоккеистом сезона НХЛ по версии игроков и получил Ted Linsay Award.

Также на приз лучшей команде года претендует клуб НХЛ «Флорида Пантерс», за который играют россияне вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Клуб во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли.

Кроме того, на премию ESPY Award номинирован россиянин Ислам Махачев. Он стал кандидатом на приз лучшему бойцу UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

Таисия Орлова