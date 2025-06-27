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Заместителем главы администрации Сочи назначили Сергея Сомко

Сергей Сомко назначен на должность заместителя главы администрации Сочи по вопросам в области курортов, туризма и потребительской сферы. На информацию на сайте мэрии города обратил внимание «Ъ-Сочи».

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сергей Сомко будет контролировать работу департамента, который он возглавлял ранее. Сейчас на сайте мэрии исполняющим обязанности директора департамента указан Александр Девин.

Сергею Сомко 46 лет. В 2001 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Экология». Позже в этом же вузе он получил юридическое образование.

В 2014 году он возглавил департамент Олимпийского наследия Краснодарского края. С 2018 по 2019 год Сергей Сомко руководил департаментом городского хозяйства администрации Сочи. В 2020 году он перешел в ООО «Институт "Шельф"». Спустя четыре года вернулся в мэрию города-курорта и стал главой департамента курортов, туризма и потребительской сферы.

Алина Зорина

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