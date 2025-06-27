На Кубани действует штормовое предупреждение о непогоде

В Краснодарском крае с 28 по 30 июня действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местами на территории региона, кроме Сочи, ожидается сильный дождь, ливень с грозой и град. Порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с.

В реках Абинского, Северского и Крымского районов, а также в Горячем Ключе возможен подъем уровня воды. В реках черноморского побережья от Анапы до Магри подъем воды может достичь неблагоприятных отметок. Кроме того, на этом участке есть опасность формирования смерчей над морем.

Алина Зорина