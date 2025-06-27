В Самарской области начал пропадать мобильный интернет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Причиной сбоев он назвал введенные меры безопасности.

Подтверждая сообщения местных СМИ и пользователей соцсетей о сбоях, господин Федорищев отметил, что это происходит «как и в других регионах России». Меры направлены на повышение безопасности россиян и инфраструктуры и носят временный характер, добавил губернатор.

Ранее сегодня утром Вячеслав Федорищев заявил об атаке БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Подробностей он не привел. Аэропорт Самары приостанавливал работу минувшей ночью.