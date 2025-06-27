Президенту РФ направят рекомендацию о помиловании жителя Ростовской области

Комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области подписала положительное заключение осужденному дончанину. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего комиссия рассмотрела пять ходатайств, из которых было поддержано одно. К помилованию рекомендован осужденный, ранее получивший наказание, не связанное с лишением свободы. «Уголовный штраф уплачен, потерпевших по делу нет. Орган, исполняющий наказание, дал положительные характеристики»,— отмечается в сообщении.

В комиссии отметили рост числа обращений от условно-осужденных граждан. В их числе те, кто впервые нарушил уголовное законодательство, и те, которых осудили за преступления небольшой и средней тяжести.

За весь период работы комиссия в Ростовской области поддержала 108 ходатайств из почти 2,5 тыс., поступивших на рассмотрение. Президентом РФ по рекомендациям комиссии помиловано 22 человека — 14 мужчин и восемь женщин. Из них 15 освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы, двое — от исправительных работ, двоим сокращен размер штрафа, с троих осужденных, отбывавших наказание без изоляции от общества, снята судимость.

Мария Иванова