В Лазаревском районе Сочи выявили 10 нарушений при проверке касс

Налоговая инспекция и администрация Лазаревского района Сочи обнаружили 10 нарушений правил использования онлайн-касс среди местных бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Проверку провели сотрудники администрации Лазаревского района совместно с инспекторами межрайонной налоговой службы №7 по Краснодарскому краю. Этот рейд является частью комплексного мониторинга соблюдения налогового законодательства в разных районах города-курорта.

Регистрация и исправность онлайн-кассы являются обязательными для ведения бизнеса. Это позволяет налоговым органам получать данные обо всех расчетах продавца, что помогает защитить права потребителей и предотвратить укрытие доходов и занижение налоговых обязательств, отметила директор департамента финансов и бюджета администрации города Елена Волошина.

Госпожа Волошина добавила, что увеличение налогооблагаемой базы способствует выделению дополнительных средств на решение важных социальных вопросов города.

Предприниматели, уличенные в нарушениях, могут столкнуться с штрафами и другими мерами со стороны контролирующих органов. Аналогичные проверки продолжаются во всех районах Сочи.

Мария Удовик