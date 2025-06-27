На рыбокомбинате в ХМАО обнаружили свыше 20 тонн опасной рыбы

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку в АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). На комбинате нашли свыше 20 тонн опасной рыбы на сумму более 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что рыба была закуплена для переработки, но не была промаркирована и была без документов с необходимой информацией для законного оборота пищевой продукции. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, в особо крупном размере).

Ранее в Нижневартовске (ХМАО-Югра) обнаружили фальсификат масла «Люблю молоко» жирностью 72,5%. Маркировка масла вводила потребителей в заблуждение, поскольку в ней не было указано на наличие растительных жиров. Продукция названа «масло сливочное», но не соответствует требованиям к этому продукту.

Ирина Пичурина