В Нижневартовске нашли фальсифицированное масло «Люблю молоко»

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) обнаружили фальсификат сладко-сливочного масла «Люблю молоко» жирностью 72,5%, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Продукт нарушал требования регламента Таможенного союза и не соответствовал заявленному по жиро-кислотному составу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В масле обнаружено присутствие бета-ситостеринов, кампестерина, и стигмастерина в количестве превышающем 2% от суммы стеринов, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел»,— говорится в сообщении.

Маркировка масла вводила потребителей в заблуждение, поскольку в ней не было указано на наличие растительных жиров. Продукция названа «масло сливочное», но не соответствует требованиям к этому продукту.

Остатки продукта были сняты с продажи, а информация о нарушении направлена в Россельхознадзор и Роспотребнадзор Воронежской области, где было произведено масло.

Напомним, за год в ХМАО изъяли более 4 тонн некачественных продуктов. Большая часть (99,6%) такой продукции оказалась с нарушения качества, при этом 40,8% продукции не соответствовало указанной информации, 4,8% не имело необходимых документов и 2,6% было фальсифицировано.

Анна Капустина