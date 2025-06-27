Крымчанина задержали за передачу данных СБУ

В Крыму задержали местного жителя, собиравшего данные о военной инфраструктуре для СБУ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, житель Симферопольского района сотрудничал с сотрудником СБУ через мессенджер. Он собирал информацию о транспортной инфраструктуре и военных объектах полуострова. Его задержали при попытке изъятия взрывчатки для создания взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Мужчина находится под арестом.

Алина Зорина