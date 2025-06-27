В Ростовской области подешевели телефоны, компьютеры и бытовая техника

В мае в Ростовской области снизились цены на телевизоры, смартфоны, компьютерную и бытовую технику. По сравнению с маем прошлого года роботыпылесосы в среднем подешевели на 21,4%, ноутбук — на 3,9%, телевизоры — на 3,4%. Об этом сообщает региональное отделение Южного главного управления Центрального банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Годовая инфляция в регионе составляет 10,4%. В мае цены в Ростовской области выросли на 0,4% к апрелю. Заметнее всего подорожали моющие и чистящие средства – на 0,8%. В Центробанке это связывают с тем, что производители перекладывают в цены возросшие затраты на упаковку, логистику и зарплаты сотрудников.

Управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева считает, что высокие ставки по депозитам и кредитам стимулировали жителей региона больше сберегать и меньше тратить на товары не первой необходимости, например, технику и электронику. "Кроме того, в последние месяцы рубль укрепился, что сказалось на стоимости импортной продукции. Как итог, цены в регионе стали расти медленнее, а некоторые товары даже подешевели»,— отмечает госпожа Леонтьева, ее слова приводятся в сообщении.

По данным эксперта, похожая ситуация сложилась в целом по стране, что позволило Центробанку снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых в июне. Наталья Леонтьева добавила, что высокие ставки в экономике необходимо сохранять продолжительное время чтобы вернуть инфляцию в стране к 4% в 2026 году.

Мария Иванова