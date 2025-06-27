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В Батайске выявили изготовителя питания без необходимых документов

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства в работе индивидуального предпринимателя из Батайска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты установили, что производитель оказывает услуги общественного питания без оформления ветеринарных документов на продукцию и не имеет регистрации в системе учета. Предпринимателю объявлено предостережение.

Константин Соловьев

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