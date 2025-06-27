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На Дону фермеру объявили предостережение за применение просроченного пестицида

В Ростовской области Россельхознадзор объявил предостережение предпринимателю из Песчанокопского района за использование инсектицида с истекшим сроком регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что предприниматель в мае нынешнего года провел обработку посевов озимой пшеницы инсектицидом «Альфабел», срок регистрации которого завершился в феврале. Фермеру предложили «принять меры по соблюдению установленных норм», отметили в сообщении.

Константин Соловьев

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