На Дону фермеру объявили предостережение за применение просроченного пестицида

В Ростовской области Россельхознадзор объявил предостережение предпринимателю из Песчанокопского района за использование инсектицида с истекшим сроком регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что предприниматель в мае нынешнего года провел обработку посевов озимой пшеницы инсектицидом «Альфабел», срок регистрации которого завершился в феврале. Фермеру предложили «принять меры по соблюдению установленных норм», отметили в сообщении.

Константин Соловьев