В Новороссийске 27 июня пройдут военные учения со стрельбами

В Новороссийске 27 июня с 10:00 до 13:00 пройдут военные учения в акватории морпорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани выполнят стрельбы.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, также под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски.