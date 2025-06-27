Спрос на бронирование номеров в Геленджике увеличился на 15,5% за год

В мае и июне 2025 года спрос на бронирование номеров в Геленджике увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Донскова, «Ъ-Кубань» Фото: Анастасия Донскова, «Ъ-Кубань»

По данным аналитиков, в июне этого года средняя стоимость одной ночи в Геленджике составляет 3,7 тыс. руб. на одного человека. На двоих — 6,7 тыс. руб. В среднем цена достигла 15,8 тыс. и 33,1 тыс. руб. соответственно. Отмечается, что этим летом туристы остаются в городе-курорте примерно на семь ночей.

Сейчас «окно бронирования» на сентябрь постепенно увеличивается, путешественники только начинают выбирать отели и гостиницы на начало осени. В 2024 году бронирования на сентябрь в Геленджике выросли на 10%, а средний чек — на 67% по сравнению с 2023 годом.

Алина Зорина