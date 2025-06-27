Кадровую программу для участников СВО в Красноярском крае пройдут 90 человек

Финалистами отбора в региональную кадровую программу «Сибирский характер» стали 60 ветеранов СВО и 30 бойцов, которые сейчас находятся на передовой, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Еще 59 человек зачислены в резерв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ребята будут учиться по программе, разработанной Президентской академией. За каждым из них закрепим наставников. Лично тоже включусь в этот процесс. Рассчитываю, что уже в этом году часть слушателей программы сможет реализовать свой потенциал на государственной и муниципальной службе»,— отметил глава региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», кадровую программу для поддержки вернувшихся из зоны СВО бойцов власти Красноярского края анонсировали в марте 2025 года. Уже через месяц количество желающих принять в ней участие превысило 1 тыс. человек.

Михаил Кичанов