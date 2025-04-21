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Участники СВО заявили о себе

В Сибири завершен первый этап региональных аналогов программы «Время героев»

Во всех сибирских субъектах федерации завершился первый этап региональной кадровой программы для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). В общей сложности подано около 6,7 тыс. заявок. Число желающих принять участие в программах значительно отличается в зависимости не только от численности населения регионов, но и от предъявляемых к слушателям требований.

На втором этапе региональных кадровых программ для участников СВО кандидаты должны ответить на вопросы теста

На втором этапе региональных кадровых программ для участников СВО кандидаты должны ответить на вопросы теста

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На втором этапе региональных кадровых программ для участников СВО кандидаты должны ответить на вопросы теста

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во всех 10 субъектах федерации Сибирского федерального округа завершился первый этап региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО. Он предполагает подачу заявлений на получение статуса слушателя курса обучения. Как писал «Ъ-Сибирь», задачу запустить такие программы президент РФ Владимир Путин поставил в декабре 2024 года. Они должны представлять собой аналог федерального проекта «Время героев» по подготовке специалистов в области управления.

По подсчетам «Ъ-Сибирь», всего в Сибири участники и ветераны СВО подали 6,7 тыс. таких заявлений. Более половины от общего числа пришлось на четыре региона. В Кемеровской области, по данным губернатора Ильи Середюка, претендентами стали 1063 человека, глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о 1001 поступившей заявке, его коллега в Красноярском крае Михаил Котюков — о «более тысячи» кандидатов. Далее по числу заявлений расположились Омская область (954), Новосибирская область (более 750), Республика Тыва (625), Алтайский край (550), Томская область (475), Республика Алтай (189) и Республика Хакасия (более 80).

Результаты во многом зависят от численности населения региона. Например, в Новосибирской области проживают 2,79 млн человек, в Кузбассе — 2,55 млн человек. В то время как в Туве насчитывается всего 0,34 млн жителей, в Горном Алтае — 0,21 млн. Но, судя по результатам первого этапа, значимым фактором стали и условия допуска слушателей.

Так, в Томской области помимо военнослужащих к участию в программе «Наши герои» пригласили «лидеров, осуществляющих волонтерскую деятельность, связанную с проведением СВО». В результате, как сообщал губернатор Владимир Мазур, на волонтеров пришлась почти четверть поданных заявок — 116 из 475 человек.

В трех регионах по аналогии с федеральным проектом «Время героев» условием участия является наличие у соискателя высшего образования — в Республике Хакасия, Красноярском крае и Новосибирской области. В семи же других достаточным основанием для поступления на курс считается и среднее специальное образование.

«Из 189 заявок у 87 кандидатов есть высшее образование. При этом 89 человек указали, что имеют среднее профессиональное образование»,— уточнил «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов о программе «Герои Алтая».

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Омской области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева сообщила «Ъ-Сибирь», что из 322 участников программы «ПРОдвижение героев», уже прошедших тестирование (второй этап программы), высшее образование есть у 209.

В правительстве Республики Хакасия, где было подано наименьшее число заявлений в СФО, не исключили, что при следующих наборах в программу «Герои Хакасии» также может быть отменено условие о наличии высшего образования. При этом сначала будет изучен опыт регионов, где достаточно среднего специального образования.

В ряде сибирских регионов одно из условий участия в программе — проживание на их территории. В тех же субъектах федерации, где такого требования нет, число кандидатов пополнили «приезжие».

«Хочу отметить, что наша региональная программа… привлекла внимание участников и ветеранов СВО из 27 субъектов России, в том числе и из новых регионов»,— заметил, подводя итоги первого этапа программы «Герои НовоСибири», новосибирский губернатор Андрей Травников.

Михаил Котюков, в свою очередь, сообщил, что в Красноярском крае в числе желающих участвовать в программе «Сибирский характер» есть представители Донецкой народной республики, Алтайского края, Республики Крым, Тувы, Хакасии и «ряда областей России».

Как писал «Ъ», сбор заявок для участия в региональных кадровых проектах для участников СВО завершился почти в 90% субъектов РФ. Лидерами по числу полученных заявок стали проекты в Республике Башкортостан (2026 зарегистрированных участников), Краснодарском крае (около 1900) и Нижегородской области (1613).

Валерий Лавский

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