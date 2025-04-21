Участники СВО заявили о себе

Во всех сибирских субъектах федерации завершился первый этап региональной кадровой программы для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). В общей сложности подано около 6,7 тыс. заявок. Число желающих принять участие в программах значительно отличается в зависимости не только от численности населения регионов, но и от предъявляемых к слушателям требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На втором этапе региональных кадровых программ для участников СВО кандидаты должны ответить на вопросы теста

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ На втором этапе региональных кадровых программ для участников СВО кандидаты должны ответить на вопросы теста

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во всех 10 субъектах федерации Сибирского федерального округа завершился первый этап региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО. Он предполагает подачу заявлений на получение статуса слушателя курса обучения. Как писал «Ъ-Сибирь», задачу запустить такие программы президент РФ Владимир Путин поставил в декабре 2024 года. Они должны представлять собой аналог федерального проекта «Время героев» по подготовке специалистов в области управления.

По подсчетам «Ъ-Сибирь», всего в Сибири участники и ветераны СВО подали 6,7 тыс. таких заявлений. Более половины от общего числа пришлось на четыре региона. В Кемеровской области, по данным губернатора Ильи Середюка, претендентами стали 1063 человека, глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о 1001 поступившей заявке, его коллега в Красноярском крае Михаил Котюков — о «более тысячи» кандидатов. Далее по числу заявлений расположились Омская область (954), Новосибирская область (более 750), Республика Тыва (625), Алтайский край (550), Томская область (475), Республика Алтай (189) и Республика Хакасия (более 80).

Результаты во многом зависят от численности населения региона. Например, в Новосибирской области проживают 2,79 млн человек, в Кузбассе — 2,55 млн человек. В то время как в Туве насчитывается всего 0,34 млн жителей, в Горном Алтае — 0,21 млн. Но, судя по результатам первого этапа, значимым фактором стали и условия допуска слушателей.

Так, в Томской области помимо военнослужащих к участию в программе «Наши герои» пригласили «лидеров, осуществляющих волонтерскую деятельность, связанную с проведением СВО». В результате, как сообщал губернатор Владимир Мазур, на волонтеров пришлась почти четверть поданных заявок — 116 из 475 человек.

В трех регионах по аналогии с федеральным проектом «Время героев» условием участия является наличие у соискателя высшего образования — в Республике Хакасия, Красноярском крае и Новосибирской области. В семи же других достаточным основанием для поступления на курс считается и среднее специальное образование.

«Из 189 заявок у 87 кандидатов есть высшее образование. При этом 89 человек указали, что имеют среднее профессиональное образование»,— уточнил «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов о программе «Герои Алтая».

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Омской области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева сообщила «Ъ-Сибирь», что из 322 участников программы «ПРОдвижение героев», уже прошедших тестирование (второй этап программы), высшее образование есть у 209.

В правительстве Республики Хакасия, где было подано наименьшее число заявлений в СФО, не исключили, что при следующих наборах в программу «Герои Хакасии» также может быть отменено условие о наличии высшего образования. При этом сначала будет изучен опыт регионов, где достаточно среднего специального образования.

В ряде сибирских регионов одно из условий участия в программе — проживание на их территории. В тех же субъектах федерации, где такого требования нет, число кандидатов пополнили «приезжие».

«Хочу отметить, что наша региональная программа… привлекла внимание участников и ветеранов СВО из 27 субъектов России, в том числе и из новых регионов»,— заметил, подводя итоги первого этапа программы «Герои НовоСибири», новосибирский губернатор Андрей Травников.

Михаил Котюков, в свою очередь, сообщил, что в Красноярском крае в числе желающих участвовать в программе «Сибирский характер» есть представители Донецкой народной республики, Алтайского края, Республики Крым, Тувы, Хакасии и «ряда областей России».

Как писал «Ъ», сбор заявок для участия в региональных кадровых проектах для участников СВО завершился почти в 90% субъектов РФ. Лидерами по числу полученных заявок стали проекты в Республике Башкортостан (2026 зарегистрированных участников), Краснодарском крае (около 1900) и Нижегородской области (1613).

Валерий Лавский